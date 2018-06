Sarma wickeln beim Frauentreff im s`Kästle

Hohenems. Der letzte Frauentreff vor der Sommerpause fand zum ersten Mal im s`Kästle, dem Lokal der Offenen Jugendarbeit, statt. 16 Frauen und Mädchen wickelten fleißig drei Töpfe voll Sarma, mit Reis und Hackfleisch gefüllte Weinblätter, und redeten dabei über Gott und die Welt.

Der Frauentreff ist kostenlos und soll in Hohenems lebenden Frauen unabhängig ihres Alters, ihrer Herkunft, Nationalität oder Religion dazu dienen, sich in angenehmer Atmosphäre miteinander auszutauschen. Es ist die Vielfalt – oft treffen sich Frauen von bis zu zehn Nationen an einem Abend – die diese Abende so besonders machen. Die Themen, die miteinander besprochen werden, sind so bunt wie die Frauen selbst.