Sarah Lombardi (27): Heiße Urlaubsschnappschüsse aus Portugal

Sängerin Sarah Lombardi (27) macht gerade Urlaub in Portugal und gibt ihren Instagram-Followern ganz private Einblicke. Dabei lässt sie auch klamottentechnisch tief blicken und präsentiert sich im sexy Bikini.

Die 27-Jährige teilt auf Instagram einen Schnappschuss von sich im Bikini und zeigt sich in ihrer Insta-Story unter anderem am Strand und beim Sport. Dabei macht sie als Influencerin auch gleich fleißig Werbung für Beauty-Produkte und das Hotel, in dem sie mit ihrem Freund und ihrem Sohn übernachtet.