"Sansibar ist ein Juwel!"

In WANN & WO hatten Carolin und Martin Hefel mit ihrem Freund Mario Barfus nach Models für ihr neueröffnetes Hotel Sahari auf Sansibar gesucht. Die Unternehmer wurden fündig – und Lisa Maierhofer und Dejan Krst durften nun in der Traum-Location shooten.

Das Eintauchen in eine andere, relaxtere Welt beginnt schon beim Landeanflug: "Der Flughafen auf Sansibar ist kein Betonbau, wie bei uns. Es ist eher ein großes Zelt", erinnert sich Dejan Krst an seine jüngste Reise. Der Höchster und die Lingenauerin Lisa Maierhofer durften die Werbekampagne für das neueröffnete Hotel Sahari des Vorarlberger Unternehmerpaares Carolin und Martin Hefel shooten. Im Oktober hatten sich die beiden in einem WANN & WO-Bericht auf die Suche nach ihren neuen Werbegesichtern gemacht – und diese schließlich in Dejan und Lisa gefunden.