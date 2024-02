Sanierungsplan steht: So plant der Gösser-Wirt die Zukunft des Bregenzer Wirtshauses

Sanierung in Eigenverwaltung

"In Absprache mit unserem Sanierungsverwalter können wir in Eigenregie weitermachen, so bleibt der Betrieb in unserer Kontrolle und die Handlungsfähigkeit ist gegeben. Die endgültige Entscheidung wird dann bei der Gläubigerversammlung im März folgen", informiert Pascal Hämmerle auf VOL.AT-Anfrage.