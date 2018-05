Sanierungsarbeiten und Straßensperre

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten der Bergstraße zum Gemeindegebiet „Furx“ wird von Montag, den 28. Mai 2018 bis Mittwoch, den 30. Mai 2018 die Straße ab Suldis für den gesamten Verkehr gesperrt.

ZWISCHENWASSER Bis Anfang Juni wird das Hauptaugenmerk des, von der Firma Rhomberg Bau umgesetzten Projekts, auf die Entwässerungsarbeiten gelegt. Dabei erfolgt die Ableitung des Oberflächen – und Hangwassers im Wesentlichen über Mehrzweckrohre. Diese führen in die bestehenden Auslaufbauwerke bzw. Sammelschächte und in der weiteren Folge über die Straßenquerungen in die umliegenden Bäche.