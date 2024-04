Sanierungsarbeiten beim Kriegerdenkmal

Bludenz. Schlag auf Schlag geht es voran bei der Sanierung des Kriegerdenkmales und der historischen Stadtmauer.

Am Fuße der Laurentiuskirche, in die historische Stadtmauer integriert, befindet sich das aus dem 20. Jahrhundert stammende Kriegerdenkmal von Bludenz. Dem von Alfons Fritz geplanten Denkmal kommt aufgrund seiner Formensprache und des Zugangs zu Erinnern eine besondere Bedeutung zu. Wegen Rissen im Mauerwerk sind Sanierungsarbeiten notwendig.

In den Jahren 2017 bis 2023 wurden in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt etappenweise Sanierungen am historischen Mauerwerk im Auftrag der Pfarre sowie der Stadt Bludenz durchgef√ľhrt. Bis zum Abschluss der 7. Etappe im Jahr 2023 wurden durch die Stadt Bludenz ca. EUR 430.000,-- in die Erhaltung des Mauerwerkes investiert.

Im Jahr 2028 feiert das Kriegerdenkmal seinen hundertj√§hrigen Geburtstag, was mit entsprechenden Feierlichkeiten gew√ľrdigt werden soll. Aus diesem Grund ist geplant, dass die noch fehlenden Sanierungsarbeiten in j√§hrlichen Etappen bis zum Ende des Jahres 2027 fertig gestellt werden.

In der aktuellen Sanierungsetappe werden im Bereich der nordwestlichen Mauerecke vom Niveau des Kirchenvorplatzes aus vertikale und schr√§ge Mikropf√§hle in den Felsuntergrund abgeteuft. Durch Zusammenh√§ngung dieser Mikropf√§hle mit einer Betonplatte kann der Horizontaldruck auf die St√ľtzmauer reduziert bzw. begrenzt werden und die St√ľtzmauer in der vorhandenen Erscheinung erhalten bleiben. Danach kann die Mauerfugensanierung erfolgen, die aber nicht die Statik der St√ľtzmauer betrifft. Diese Fugensanierung erfolgt dann in einem weiteren Sanierungsabschnitt zu einem sp√§teren Zeitpunkt. Die Arbeiten werden rund einen Monat dauern Der Stiegenaufgang von der Mutterstra√üe Richtung Schloss Gayenhofen muss in dieser Zeit gesperrt werden.