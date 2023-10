Sanierungsarbeiten beim Kriegerdenkmal

Bludenz. Der Endspurt bei der Sanierung des Kriegerdenkmales und der historischen Stadtmauer ist eingeläutet. Die siebte von zehn Sanierungsetappen hat begonnen.

Die aufwändigen Arbeiten werden in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt. Die Begleitung in diesem Sanierungsabschnitt erfolgt durch die BHM Ingenieure. Bei der heurigen Etappe ist die Sanierung der bogenförmigen Stützmauer geplant. Die statisch konstruktive Absicherung wurde bereits im letzten Jahr ausgeführt. Somit konnte der unansehnliche Betonsicherungskeil heuer entfernt werden. Weiters ist die Sicherung der Stützmauer entlang des Gehsteiges vorgesehen. Durch die Restaurierung der Stützmauer am "Gizzebühel" wird der Stiegenaufgang zwischen der Mutterstraße und dem Schloß-Gayenhof-Platz noch bis 09.12.2023 gesperrt sein.