Sanierungsarbeiten beim Kriegerdenkmal

Bludenz. Die Halbzeit bei der Sanierung des Kriegerdenkmales und der historischen Stadtmauer ist eingeläutet. Die fünfte von zehn Sanierungsetappen hat begonnen.

Die aufwändigen Arbeiten werden in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt. Die statisch konstruktive Begleitung in diesem Sanierungsabschnitt erfolgt durch die BHM Ingenieure.

In der aktuellen Etappe werden Arbeiten an den Natursteinmauern im Bereich Mutterstraße durchgeführt, um den in diesem Bereich verlaufenden Gehsteig zu sichern. Dazu ist der Treppenaufgang, der von der Mutterstraße zum Schloss Gayenhofen führt, bis voraussichtlich Ende November gesperrt.