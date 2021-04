Sanierungsarbeiten an der Mittelschule Klaus

An der VMS Klaus-Weiler-Fraxern werden in den kommenden Monaten umfangreiche Reparaturarbeiten durchgeführt

In der neuen Mittelschule Klaus-Weiler-Fraxern stehen in den kommenden Monaten größere Reparaturarbeiten an.

Klaus. Vor mittlerweile rund 18 Jahren wurde die Neue Mittelschule in Klaus eröffnet und war damals die erste Schule Österreichs, die die strengen Vorarlberger Passivhausrichtlinien erfüllte. Dank dem nachhaltigen Gebäudekonzept gelang es Kosten zu reduzieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu optimieren.

Erneuerung der Mess- und Regeltechnik