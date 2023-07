Sanierungen und Umbauarbeiten an Bludenzer Bildungseinrichtungen

Bludenz. Die Sommerpause an Schulen und Kindergärten in der Alpenstadt Bludenz wird gut genutzt.

Kaum schließen sich die Pforten von Schule und Kindergarten für die Sommerferien, wird im Hintergrund bereits fleißig gearbeitet. Sanierungen und Umbauarbeiten finden in mehreren Bildungseinrichtungen in Bludenz statt. Insgesamt an fünf Einrichtungen gibt es Neuerungen.

Im sozialpädagogischen Zentrum wird am Dach gearbeitet. Das undichte, in die Jahre gekommene Dach wird saniert, der Gerüstaufbau ist bereits erfolgt. Ende Juli wird dann am Dachstuhl gezimmert. Durch den Neubau an der Volksschule Mitte werden auch an der Musikschule neue Durchbrüche gemacht und kleinere Umbauten getätigt. Um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten wird die Belüftung an den neuen Teil der Volksschule angeschloßen.