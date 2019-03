Sanierung steht bevor

Nach der Erweiterung des Friedhofs steht nun die Sanierung der Pfarrkirche an.

Ende des vergangenen Jahres konnte die Erweiterung des Friedhofs abgeschlossen werden. Einige Restarbeiten an Geländer und Absturzsicherungen werden im Frühjahr noch zu Ende geführt. Als weiterer Schritt im Sanierungsprogramm wird die Pfarrkirche jetzt in Angriff genommen. Im Vorfeld wurden Bestandsaufnahmen durchgeführt und Kostenschätzungen vom Bauamt der Diözese Feldkirch erarbeitet. Derzeit sind der Pfarrkirchenrat Dalaas, die Diözese Feldkirch und die Gemeinde Dalaas mit der Ausarbeitung eines Finanzierungsplanes beschäftigt.

Der derzeitig vereinbarte Sanierungsplan sieht drei Bauetappen vor, die über die nächsten drei Jahre abgearbeitet werden soll. Dieser Plan ergibt sich aus der Bestandsaufnahme und der daraus abgeleiteten Dringlichkeit der Arbeiten. Die erste Bauetappe beginnt noch in diesem Jahr und umfasst die Sanierung des Kirchturmes einschließlich der Neueindeckung der Turmzwiebel und Ausbesserungsarbeiten am Dachstuhl des Kirchenschiffes im Bereich des Turmabschlusses und des Bogens. Im Jahr 2020 steht dann die Innensanierung der Kirche an. Diese umfasst die Sanierung des aufgrund des Erdbebenschadens derzeit abgestützten Bogens, Gerüst- und Verputzarbeiten, ein neuer Bankunterboden und Steinboden, Restaurierungsarbeiten an Bildern, Inventar und Fenstern sowie die Erneuerung der Elektroanlagen mit Sitzbankheizung, Beleuchtung und Beschallung. Im Jahr 2021 wird vorwiegend im Außenbereich gearbeitet.