Sanierung Oberberg Dafins früher als geplant

Umsetzung erfolgt bereits 2021/22 wird aber teuer und komplex

Zwischenwasser. Die Straße Oberberg in Dafins – beginnend ab der Kirche bis in den oberen Teil der kleinen Bergparzelle – ist auf weiten Strecken in einem desolaten Zustand. Offensichtlich wird es beim Zustand es Asphalts, der große Risse aufweist und stellenweise an den Seiten abbricht. Auch der Unterbau der Straße ist stark sanierungsbedürftig wie aus einer Studie des Büros BHM für die Gemeinde Zwischenwasser hervorgeht, die den Zustand der Straßen der Kommune untersucht hat und hier eine dringende Empfehlung zum Vorziehen der ursprünglich 2024/25 geplanten Sanierung Oberberg geraten hat. Entsprechend soll diese nun in den Jahren 2021 und 2022 in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Keine leichte Entscheidung für Zwischenwasser schlagen sich doch die geplanten Kosten mir mehr als 850.000 Euro zu Buche, in Zeiten klammer Gemeindekassen eine ordentliche Belastung. Zumal die Kosten nahezu vollständig von der Kommune übernommen werden müssen, eine Landesförderung ist nicht vorgesehen, einzig die VKW wird einen kleinen Teil übernehmen und auch die Wassergenossenschaft Dafins wird sich beteiligen. Unterhalb der Straße befinden sich nämlich rund 60 Jahre alte Wasserleitungen zur Trinkwasserversorgung. Diese sollen nun im Zuge des Straßenneubaus ebenfalls erneuert werden. Insgesamt geht es bei dem Projekt um eine Straßenlänge von 650 Meter und einer Fläche von fast 3500 Quadratmeter.