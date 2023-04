Sanierung des Muntliger Stegs wird gefeiert

Die Marktgemeinde Rankweil lädt am Samstag, 29. April, zur Eröffnung des sanierten Muntliger Stegs ein. Im Zuge der Feierlichkeiten findet ein Schauflözen statt.

Vergangenes Jahr wurde der Muntliger Steg, der über den Rankweiler Triftkanal führt, generalsaniert. Die beliebte Rad- und Fußwegverbindung zwischen Rankweil und Zwischenwasser wurde dabei von 1,5 auf 2,5 Meter verbreitert. Das Tragwerk sowie die Geländer wurden in Holzbauweise neu errichtet. Das bestehende Erscheinungsbild wurde nur wenig verändert, da der Muntliger Steg ein bedeutsamer Teil der denkmalgeschützten Triftanlage ist. Der dort situierte und originalgetreu rekonstruierte “Rechen” diente früher dazu, das aus dem Laternsertal geflözte Holz aufzufangen und den Besitzern zuzuteilen. Die Sanierungsarbeiten am Muntliger Steg wurden deshalb in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt.

Spannendes Eröffnungsprogramm

Am Samstag, 29. April, 10 Uhr, wird der Muntliger Steg nun feierlich eröffnet. Gemeindearchivar Norbert Schnetzer gibt dabei Einblicke in die Geschichte der Triftanlage, die bereits im 16. Jahrhundert zum Holztransport auf der Frutz diente und bis Ende der 1950er-Jahre in Betrieb war. Bei einem Schauflözen kann sich das Festpublikum ein Bild davon machen, wie dieses nicht ungefährliche Handwerk vonstattenging: Um 11 Uhr werden rund 300 Holzstämme vom Gewerbepark flussabwärts in Richtung Muntliger Steg geflözt. Musikalisch umrahmt wird das Eröffnungsprogramm durch die Musikschule Rankweil – die Funkenzunft und der Alpenverein Rankweil sorgen für das leibliche Wohl.