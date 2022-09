Sanierung der Mehrerauerbrücke erfolgreich abgeschlossen

Bregenz (BRK) – Die am 4. Juli 1987 freigegebene Mehrerauerbrücke über die Landesstraße L202 sowie das Bahngleis in Richtung Festspielparkplatz ist ein wichtiger Meilenstein der örtlichen Verkehrsplanung.

Nach ca. 35 Jahren war die Straßenverbindung, die von der städtischen Kernzone über die L202 und die Bahntrasse zum Freizeitbereich am See führt, durch ihre tägliche starke Frequentierung in Mitleidenschaft gezogen worden. Insbesondere aufgrund von Mängeln an der Fugenkonstruktion war eine umfassende Sanierung nötig. Aus diesem Grund musste die Brücke zwischen Mai und Juli 2022 teilweise gesperrt werden.