Sanierung der Frutzbrücke

Die aufwändigen Sanierungsarbeiten an der im Jahre 1972 erbauten Frutzbrücke sind in vollem Gange und liegen im Zeitplan.

Bürgermeister Gerd Hölzl machte sich anfangs dieser Woche mit Roland Ladner (Baumanagement) und Mustafa Coskun (Bauaufsicht) ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten auf und unter der Brücke. Unter anderem wurde die gesamte Brücke minimal angehoben, um das Baustahlgerippe der Brückenlager mit einem Wasserstrahl (2900 Bar) vom bestehenden Beton zu befreien. Im Zuge dessen werden die Brückenlager anschließend erneuert. Um das zügige Fortkommen der Sanierung zu gewährleisten ist es notwendig, wetterabhängig auch am Wochenende Arbeiten durchzuführen, jedoch nicht vor 8.00 Uhr in der Früh. Insbesondere bei den Anrainern in der Au wird um Verständnis gebeten.