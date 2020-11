Sanierung der Behmann-Orgel hat begonnen

Größte historische Orgel des Landes wird wieder in Top-Zustand gebracht.

Dornbirn. Die morgendliche Stille in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Dornbirn wurde am Montagmorgen unterbrochen. Ein Gerüst wurde aufgestellt und Werkzeuge aller Art hinauf zur Empore gebracht. Der Grund dafür stellte sich bald heraus: Die Sanierung für die große Orgel hat begonnen. Wie bereits berichtet, wird die Behmann-Orgel, die mit ihrem einzigartigen Klang die Kirchenbesucher erfreut, einer großangelegten Revision unterzogen. Das bedeutende historische Instrument wurde bereits 1927 von Josef Behmann erbaut. Wegen Verschmutzung und Schimmelbefall ist eine Restaurierung notwendig. Alle 20 bis 25 Jahre muss eine Revision durchgeführt werden, erklärt Matthias Hugendobler, der Chef der Orgelbaufirma Kuhn. Die Orgel wird gereinigt, desolate Teile ersetzt, vor allem die klangliche Bearbeitung nehme einen großen Teil der Restaurierung in Anspruch, sagt der Fachmann aus der Schweiz. Auch Balthasar Larisch zählt zum Team. Für ihn sei die Arbeit Freude und gleichzeitig eine Herausforderung ein so großes Musikinstrument wieder in einen Top-Zustand zu bringen. Die Sanierung wird voraussichtlich bis Ende März 2021 dauern.