Sandy P. Peng kämpft gegen Pelz-Produktion

#Ichlebepelzfrei: Tierschutz-Akivistin Sandy P. Peng appelliert an die Herzen der Menschen.

(c) Jo-Anne McArthur

Tierschutz-Aktivistin Sandy P. Peng kämpft seit vielen Jahren gegen das Leid der Pelztiere: "In den 90er Jahren sind wir gegen Echtpelzmäntel auf die Straßen gegangen. Jetzt ist der Pelz wieder da – auf Krägen und Mützen, oftmals eingefärbt, hat sich dieses Tierqual-Produkt wieder in die Geschäfte geschummelt. Mit dem neuen Slogan #Ichlebepelzfrei will ich über das Tierleid aufklären."