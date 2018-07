Sandsturm verschlingt Wüstenstadt

Ein riesiger Sandsturm hat in dieser Woche die Stadt Golmud in der chinesischen Provinz Qinghai buchstäblich verschlungen. Die Wüstenstadt auf etwa 2.800 Metern Höhe ist regelmäßig extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Noch in der Woche zuvor war sie von einer dicken Schneeschicht bedeckt.

Der Sandsturm bewegte sich schnell voran. Bei einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde blieb den Bewohnern nur wenig Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Auch der Kameramann wurde schließlich von der dichten Wolke verschlungen. Sandstürme können viele Millionen Tonnen Sand über große Entfernungen transportieren.

(Reuters)