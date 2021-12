Sandra hofft auf einen Lebensretter an Weihnachten

Im Klubheim von Dornbirner SV haben sich etwa dreihundert Menschen typisieren lassen.

Anfang Oktober hat die Dornbirnerin Sandra (45) eine schockierende Diagnose erhalten und befindet sich seitdem im Krankenhaus. Sie ist leider an Leukämie erkrankt. Die Hoffnung lebt aber, dass Sandra wieder gesund wird. Die Suche nach einem passenden Stammzellenspender läuft auf Hochtouren. Bei der Typisierungsaktion im Klubheim von VN.at Eliteligaklub Emma&Eugen Dornbirner SV haben fast dreihundert Menschen sich typisieren lassen. In den nächsten zwei Monaten werden die Tests ausgewertet und hoffentlich war ein Lebensretter mit dabei. Alle Hofffnungen ruhen nun auf eine der dreihundert Menschen, aber auch rund 15.000 Typisierungen von der ganzen Welt sind ein Hoffnungsschimmer. Ein großer Dank gebührt dem Verein Geben für Leben mit Obfrau und Toni Russ Preisträgerin Susanne Marosch mit Mitarbeiterin Cemanul Kartan, die sich wie viele Menschen in den Dienst der guten Sache gestellt haben.