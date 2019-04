Sandkasten-Aktion läuft wieder

Es ist wieder so weit: Alle zwei Jahre haben Rankweiler Familien die Möglichkeit, den Sand im eigenen Sandkasten kostenlos auszutauschen. Dafür stellt die Marktgemeinde Rankweil mehrere Tonnen Spielsand zur Verfügung.

Die Ausgabe des Sandes erfolgt am Karsamstag, den 20. April, zwischen 10.00 und 11.30 Uhr bei der Kirche St. Josef am seitlichen Parkplatz. Die Ausgabe des Sandes erfolgt nur gegen Anmeldung bis Freitag, 12. April 2019 beim Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil, telefonisch unter 05522 405 oder per E-Mail an buergerservice@rankweil.at.