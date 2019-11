Samuel Wendel spielt zwei Jahre in Deutschland

Der ehemalige Jugend-Spieler des HC Hard, Samuel Wendel, hat seinen laufenden Vertrag bei der HSG Konstanz (D) schon vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2022 verlängert.

Mit den Konstanzer Handballern spielt Samuel Wendel in der 2. Deutschen Handball Bundesliga (2.HBL), die sich selbst als „die stärksten zweiten Liga der Welt“ bezeichnet. Neben seinem Vorbild Robert Weber – der schon über 10 Jahre in der 1. HBL und aktuell bei der HSG Nordhorn-Lingen unter Vertrag steht – ist er der zweite Vorarlberger Handball-Export in die deutsche HBL und gehört zu den 7 Handball-Legionären aus Österreich in Deutschland.