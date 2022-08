Sammlerstückchen und Vintageschätze beim Trödlermarkt

Am Samstag, 3. September lädt der Trödlermarkt im Feldkircher Gymnasiumhof von 9 bis 14 Uhr ein - zum Stöbern, Bummeln und Schnäppchen schlagen.

Sammlerstückchen und Vintageschätze finden ihren Weg auf diesen Marktplatz genauso wie Geschirr, Spielzeug, Bücher und Kleider. Geboten wird alles, was in den Dachböden und Kellern der Stadt lagert und eine neue Bestimmung sucht. Auf dem Trödlermarkt herrscht eine ganz eigene Atmosphäre: unter freiem Himmel, in frischer Luft und in bester Gesellschaft von Schnäppchenjägern, Flohmarktliebhabern und Raritätensammlern wird die Lust zum Stöbern geweckt und das Bummeln durch die vielfältigen Marktstände zu einem besonderen Einkaufsvergnügen.