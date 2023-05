Unter dem Titel „Sammelobjekte. Fenster in die Vergangenheit“ veranstaltet die Vorarlberger Museumswelt eine monatliche Vortragsreihe zu historischen Themen mit Vorarlberg-Bezug.

„Der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz ist wichtig, ihre Besucher:innen immer wieder für neue Sammel- und Wissensgebiete zu begeistern“, meint Manfred Morscher, Präsident der Vorarlberger Museumswelt. Die Idee zur Vortragsreihe „Fenster in die Vergangenheit“ hatten Reinhard Häfele, selbst Sammler und Inhaber des Grammophonicums in der Vorarlberg Museumwelt.

„Wir wollen mit der neuen Vortragsreihe sowohl Sammler:innen und (Hobby-) Historiker:innen als auch ausgewiesenen Experten eine Plattform bieten, den interessierten Zuhörer:innen in einem Referat ihren Sammelgegenstand oder ihr historisches Interessensgebiet näherzubringen. „Ich bemerke schon lange, dass bei privaten Sammlern und Interessierten an historischen Themen ein oft profundes Wissen vorliegt, das nur selten an die Öffentlichkeit kommt. Das wollen wir ändern“, so Reinhard Häfele.

Die Vorträge zu „Sammelobjekte. Fenster in die Vergangenheit“ finden als unabhängige Veranstaltung jeden zweiten Samstag im Monat um 16:00 Uhr im Veranstaltungssaal der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz statt. Die Themen der kommenden Monate umfassen alte Fotografie und Ansichtskarten aus dem Walgau. Wer will, kann jeweils vor dem „Fenster in die Vergangenheit“ noch eine Themenführung der sieben Einzelausstellungen besuchen. So bietet die Vorarlberger Museumswelt ein reichhaltiges Samstag-Nachmittags-Programm für jedermann.

Wer also selbst ein historisches Interessens- oder Sammelgebiet hat und es anderen näherbringen will, ist herzlich eingeladen, sich bei der Vorarlberger Museumswelt zu melden unter Tel. +43 5522 51816 oder office@museumswelt.com . Wenn gewünscht, werden die Referenten bei der Erstellung des Vortrags in allen Belangen unterstützt, ob technisch oder inhaltlich.

Eintritt:

Themenführung und/oder Vortrag: € 6,00

Museumseintritt: € 7,00 (Gruppentarif)

Wann:

Samstag, 10. Juni 2023