„Samia“ thematisiert Ängste einer Jugendlichen

Schülerinnen der HLS Dornbirn haben einen Kurzfilm über psychische Probleme gedreht.

Dornbirn. Samia ist die Außenseiterin in der Klasse, sie wird gemobbt, fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl und wird von ihren Mitschülern immer mehr in die Enge getrieben. Schließlich lässt sie sich überreden, eine App herunterzuladen, die ihre verbleibende Lebenszeit anzeigt und bricht unter dem psychischen Druck zusammen. So lässt sich der Kurzfilm, den Schülerinnen der II HLS (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement) Dornbirn gedreht haben, in wenigen Sätzen zusammenfassen.