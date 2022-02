Sambafußball im Stadion an der Holzstraße

Ein junger Brasilianer wurde von FC Lustenau 1907 verpflichtet.

Der älteste Fußballklub Vorarlbergs, der FC Lustenau 1907 setzt wieder ein Zeichen. Im Stadion an der Holzstraße haben in der Vergangenheit die Brasilianer Oberdan Alves Carneiro, Marco Lopes Marquinhos, Diego Viana, Diego Seoane, Sabio, Maicon dos Santos und Sidinei Zeferino de Oliveira für die sportlichen Highlights gesorgt. Jetzt nahm der Vorarlbergligaklub den erst 19-jährigen Joäo Carlos kurz vor dem Transferende unter Vertrag. Der 19-jährige Sambatänzer ist aber kein Stürmer, sondern in der Innenverteidigung für mehr Stabilität sorgen.