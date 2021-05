Sambafußball im Harder Waldstadion

Drei Brasilianer gehen beim FC Hard auf Torjagd

Nach seiner verfrühten Trennung beim Oberösterreichischen Underdog Oedt hat Delcio Cordeiro Soares Junior in der Winterübertrittszeit 2021 einen neuen Vertrag bis Saisonende 2020/2021 für den Wälder Vorarlbergligaklub Wälderhaus VfB Bezau unterzeichnet. Ab dem Sommer 2021 stürmt der 28-jährige Brasilianer nun für den FC Hard. Apropos Hard: Mit Lucas Alves Gomes (31) und Samir Luiz Sganzerla (36) sind schon zwei Sambatänzer bei der Elf um Trainer Herbert Sutter im Harder Waldstadion unter Vertrag. Künftig gibt es in Hard ein starkes Sambatrio zu bewundern. Dafür verlassen die drei Offensivspieler Selcuk Olcum (nach Mäder), Roko Kovac (nach Kroatien/3. Liga), Patrick Fähnrich (Ger) plus Defensivkicker Stephan Steinhauser den Klub von der Bodenseegemeinde.