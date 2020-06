Samariter rund 200.000 Kilometer im Einsatz

Auch im Jahr 2019 sorgte der Arbeiter-Samariter-Bund Feldkirch rund um die Uhr für eine bestmögliche Hilfeleistung der Bevölkerung.

365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag sind die hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes Feldkirch für ein bestens funktionierendes Rettungsnetzwerk in der Montfortstadt und 20 umliegenden Gemeinden im Einsatz. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2.974 Rettungs- und Notfalleinsätze durchgeführt, wobei der Schwerpunkt bei Einsätzen ohne Gefahr in Verzug (1.652) lag. 337 Mal mussten die Samariter zu einem Notfalleinsatz mit Notarzt ausrücken und 182 notfallmäßige Einsätze gab es ohne Notarzt. Den Hauptteil der Arbeit des Samariter Bundes machen jedoch die Kranken- und Verlegungsfahrten aus. So wurden im Jahr 2019 insgesamt 8.367 Fahrten mit den drei im dienst befindlichen Krankentransportwagen (KTW) durchgeführt, wobei der Großteil davon geplante Fahrten waren.

In Summe kann der Arbeiter-Samariter-Bund somit im vergangenen Jahr auf 12.191 Einsätze mit 11.342 transportierten Patienten blicken. Insgesamt wurden so 2019 52.775 Stunden für die verschiedenen Dienste aufgewendet, wobei Versammlungen zum Informationsaustausch, Bereitschaftsdienste, Sitzungen des Ausschusses und des Vorstandes, Veranstaltungen (Bücherbasar, etc.), externe Repräsentationsaufgaben oder Dienstreisen und Jugendtreffen nicht mit eingerechnet wurden. Der Hauptanteil entfällt dabei mit 30.754 Stunden auf die Zivildiener und mit 13.889 Stunden auf die rund 100 ehrenamtlichen Mitglieder die rund um die Uhr im Einsatz sind um in Not geratenen Menschen schnellst und bestmöglich zu helfen. Die 6 hauptberuflichen Mitarbeiter teilten sich indes im Schichtbetrieb (Büro – Früh – Spät – Sonderdienst) den Dienst auf und kamen so im letzten Jahr auf 8.132 Stunden. Dazu kommt noch ein Fuhrpark mit sieben Einsatzfahrzeugen, welcher im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 191.479 Kilometer zurück legte. MIMA