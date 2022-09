Salzburg startet mit Remis gegen den AC Milan

Der FC Salzburg punktet zum CL-Auftakt gegen den italienischen Meister Milan. Titelverteidiger Real Madrid gewinnt bei Celtic mit 3:0.

Aufgrund der Winter-WM ist das Programm für die europäischen Spitzenclubs in dieser Saison besonders dicht gedrängt. So wird zwischen den Spieltagen in der Gruppenphase nicht wie üblich dazwischen für eine Woche pausiert, es geht also Schlag auf Schlag. Heute starteten die Gruppen E bis H, im Mittelpunkt aus österreichischer Sicht stand dabei natürlich Serienmeister FC Salzburg.