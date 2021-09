Liveticker: Alle Spiele der Champions League

Ab 18.45 Uhr steht der 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League auf dem Programm.

Top-Spiele ab 21 Uhr

Um 21 Uhr findet mit dem Spiel Manchester City gegen Paris Saint Germain ein Schlager in Paris statt, bei dem zwei Gegner aufeinander treffen, die beide um den Titel mitspielen. Ein weiteres Top-Spiel wird um 21 Uhr in Italien zwischen AC Milan und Atletico Madrid ausgetragen.

Am zweiten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League peilt Borussia Dortmund seinen zweiten Sieg an. Unklar ist vor dem Duell mit dem portugiesischen Meister Sporting Lissabon, ob Stürmerstar Erling Haaland im Team von Marco Rose wieder mitwirken kann. Parallel trifft außerdem Vizemeister RB Leipzig auf den FC Brügge, ein Sieg ist für die Sachsen nach der 3:6-Pleite zum Auftakt bei Manchester City Pflicht. Der Anpfiff in beiden Stadien erfolgt um 21.00 Uhr.