Salzburg marschiert weiter Richtung Meistertitel

Rapid schiebt sich mit Sieg beim LASK auf Rang zwei vor, Salzburg mit klarem Sieg in bei Sturm Graz.

In der Meistergruppe der tipico Bundesliga fanden heute drei weitere Partien statt.

Im Spiel zwischen dem WAC und Hartberg lagen die Gastgeber bereits mit 2:0 in Front, die Gäste aus der Steiermark drehten die Partie noch zu ihren Gunsten und gewannen noch mit 4:2.

Serienmeister Salzburg machte indes einen weiteren Schritt Richtung nächstem Meistertitel, die Mozartstädter deklassiertes Sturm Graz in deren Stadion mit 5:1. Bereits nach zehn Minuten lagen die Salzburger mit 2:0 in Front, in weiterer Folge wurden zudem noch zwei Akteure der Steirer des Feldes verwiesen.