Salzburg kassiert in Wolfsburg erste CL-Niederlage

RB Salzburg musste sich im 4. Spiel der CL Gruppenphase dem VfL Wolfsburg mit 2:1 geschlagen geben und verpasste somit den frühzeitigen Einzug in die K.O.-Phase.

Nach dem verdienten Heimsieg im Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg ging es am heutigen vierten Spieltag auswärts gegen den deutschen Bundesligisten. Dabei wollte der österreichische Meister mit einem Sieg den erstmaligen Einzug in die K.O-Phase fixieren. Das Spiel begann denkbar schlecht. Nach einer unglücklichen Abwehraktion von Kristensen sorgte Baku bereits in der 3. Minute für das 1:0. In weiterer Folge hatte Salzburg mehr vom Spiel, ohne jedoch große Chancen zu kreieren. So war es wenig verwunderlich, dass ein Freistoß-Treffer den Ausgleich brachte. Beim Schuss von Wöber sah Wolfsburg-Keeper Casteels nicht allzu glücklich aus.

Wolfsburg geht erneut in Führung

In der zweiten Halbzeit war das Duell weiterhin ausgeglichen. Die beste Salzburger Chance hatte Adeyemi, der den Ball aus rund 14 Metern am Tor vorbei schoss. In der 60. Minute sorgte Lukas Nmecha auf der anderen Seite nach einem langen Ball in die Spitze und einer sehenswerten Annahme für das 2:1. Kurz darauf hatte der Angreifer sogar das 3:1 auf dem Fuß, schoss den Ball jedoch über das Tor.

In der restlichen Spielzeit fiel den Salzburger nicht mehr allzu viel ein. Die beste Chance war ein Schlenzer des eingewechselten Sesko aus großer Distanz, den Casteels über die Latte lenken konnte. Schlussendlich blieb es beim 2:1-Sieg der Wolfsburger, den den Roten Bullen die erste CL-Niederlage zufügten. Somit verpassten die Salzburger den vorzeitigen Einzug in die K.O-Runde. Die Wolfsburger feierten hingegen unter Neo-Coach Kohfeldt den ersten Sieg in dieser CL-Saison.

Liveticker-Nachlese

