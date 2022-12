Saltos und Spagatsprünge für den Nikolaus

In der Hofsteighalle wurden rund 500 Klosamännle an Mitglieder der Turnerschaft verteilt.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand an Maria Empfängnis endlich wieder das traditionelle Nikolausturnen statt. Neu war allerdings, dass aufgrund der großen Zahl an Turnerinnen und Turnern die Show-Wettkämpfe sowie Präsentationen an den einzelnen Turngeräten in zwei Durchgängen abgehalten wurden. Egal ob am Vormittag oder Nachmittag geturnt wurde, der Eifer war den über 420 Kindern und Jugendlichen ins Gesicht geschrieben.

Die Allerkleinsten ab rund einem Jahr präsentierten gemeinsam mit Mama oder Papa ein kleines Tänzchen. Die etwas größeren Eltern-Kind-Turner/innen absolvierten bereits alleine einen abwechslungsreichen Bewegungsparcours. Den ganzen Tag über hatten die zahlreichen Gäste das Vergnügen, die Turn10-Turner/innen an den Geräten, die Teamturner/innen beispielsweise am Minitrampolin oder die Show-Wettkämpfe der Kunstturner/innen zu verfolgen. Bevor der Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht zum Lob und Verteilen der Nikolosäckle mittags und auch am frühen Abend in der Hofsteighalle in Erscheinung trat, präsentierten Wolfurts Aushängeschilder Lorenz Löw, Lena Wallner, Florentina Brock sowie die bereits international in Erscheinung getretenen Talente David Bickel und Aurea Wutschka unterschiedliche Turnelemente. Besonderer Dank gilt den Organisatoren rund um David Böhler und Johannes Böhler sowie allen fleißigen Helfer/innen, die diesen Tag im Sinne der Jugendsportförderung für viele Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.