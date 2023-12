Salonvortrag: Mittelalterliche Kunst in Vorarlberg

Der Vortrag, der am 6. Dezember um 9:30 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt findet, beleuchtet die Kunstgeschichte Vorarlbergs vornehmlich aus der Zeit vom 13. bis zum 16. Jahrhundert.

Die Romanik und die Gotik sind die bestimmenden Stilrichtungen.

Ab der Spätromanik und vor allem aus der Gotik haben sich interessante Werke erhalten. Markant sind der sakrale Hintergrund und der Umstand, dass Vorarlberg vielmehr nehmender als gebender Teil der Kunstgeschichte war. Viele der erhaltenen Werke sind namentlich nicht zuzuordnen. Hinter der Kunstgeschichte stehen viele Geschichten, vor allem auch im Umgang mit der mittelalterlichen Kunst seit der einsetzenden Kommerzialisierung und Musealisierung, die seit dem 19. Jahrhundert zu beobachten ist. All das wird Gegenstand des Vortrags sein.