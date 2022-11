Salonvortrag : Jazz in Vorarlberg

Am Mittwoch, den, 7. Dezember findet um 09.30 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen der Salonvortrag statt.

Ein Rückblick auf die Annahme, aber auch Ablehnung der amerikanischen Musik in der Kultur Vorarlbergs - insbesondere nach dem Krieg: Swing, Gospel, Blues, Rhythm and Blues und daraus abgeleitet Rock’n’Roll und schließlich der von den Britischen Inseln stammende Beat bis hin zur Rock- und Popmusik haben die Musikkultur im Ländle entscheidend geprägt.

Dieser mit vielen Anekdoten bereicherte Vortrag des Musikers (Saxophonist, Flötist) und Musikpädagogen Tony Heidegger beleuchtet die Musikgeschichte Vorarlbergs von einer ganz anderen Seite.