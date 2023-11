Salonvortrag: Dokumentieren, bevor es zu spät ist

Am Mittwoch, den 8. November 2023, findet um 9.30 Uhr ein Vortrag in der Villa Falkenhorst "Unsere Welt ist im Wandel" statt.

Es handelt sich dabei um eine Bestandsaufnahme der Natur Vorarlberg. In den letzten Jahrzehnten hat der Mensch diesen Wandel beschleunigt – so stark, dass manche Tier- und Pflanzenarten ihm nicht mehr standhalten können. Auf der anderen Seite wissen wir nicht einmal ansatzweise, welche und wie viele Arten in Vorarlberg leben.