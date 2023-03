Salonvorträge starteten ins Frühjahr

Der Verein Villa Falkenhorst und die Volkshochschule Bludenz eröffneten am letzten Mittwoch die gemeinsam veranstaltete Reihe der „Salonvorträge“.

Als Referent konnte mit dem Bludenz Physiker Bertram Batlogg , der nach einem mehrjährigen Aufenthalt in den USA seit 2000 als Professor für Festkörperphysik an der ETH in Zürich wirkte, ein Fachmann gewonnen werden, der in seinem Vortrag einer interessanten Frage nachging: " Wieviel Technik braucht der Mensch?"

Basierend auf der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow präsentierte er den über 60 Besuchern die verschiedenen Technikbereiche, durch die das Leben des Menschen – vornehmlich in den Industriegesellschaften in Europa und Nordamerika – maßgeblich geprägt wird. Neben den in den Industrienationen weitgehend erfüllten Grundbedürfnissen Ernährung, Unterkunft und Bekleidung lag ein Schwerpunkt von Batloggs Ausführungen beim Bereich „Gesundheit und Medizin“, der in den letzten 150 Jahren aufgrund der technischen Entwicklungen dramatische Veränderungen zum Guten erfuhr, was ein Blick auf Säuglingssterblichkeit und Lebenserwartung eindrucksvoll belegte. Permanente Neuerungen in der Medizintechnik, sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Behandlung, zeigte er anhand anschaulicher Beispiele, die den Menschen nicht nur ein längeres, sondern auch ein beschwerdefreieres Leben ermöglichen.