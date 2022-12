Sale, Umtausch, Gutscheine: 27. Dezember als Einkaufstag

Am ersten Einkaufstag nach Weihnachten ist viel los in Vorarlbergs Einkaufsstraßen. VOL.AT war vor Ort im Messepark.

Kurz nach Weihnachten ist in Vorarlbergs Geschäften einiges los. Erst recht am ersten richtigen Einkaufstag nach den Feiertagen am 27. Dezember. Auch im Messepark in Dornbirn war beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Dienstag einiges los.