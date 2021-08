Sajas Feldkirch: Eine Urlaubswoche extra fürs klimafreundliche Urlauben

Sajas stellt seinen Mitarbeitern eine CO2-Challenge. Wenn sie diese bestehen, bekommen sie eine sechste Urlaubswoche.

Gemeinsam nachhaltig



"Uns ist einfach wichtig, einen bewussteren Umgang mit der Mobilität zu haben", meint sie. "Es geht auch einfach darum, dass wir gemeinsam nachhaltig etwas machen können." So konnte bereits einiges an CO2-Emission eingespart werden. In Coronazeiten ist man damit auf der sichereren Seite: Wer mit dem Auto verreist kommt eher weniger in Hochrisikogebiete und Quarantäne. "Das ist auf jeden Fall ein Nebeneffekt, was natürlich super ist", meint Alina. Die Challenge soll auch ein Anreiz sein, mal anzuschauen, was im Ländle und rundum los ist: "Nutze das, was da ist und es muss nicht immer rund um die Welt gehen."