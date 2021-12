Saisonunterbruch für die Rollhockey-Cracks

Stillstand auch im Rollhockeysport.

Dornbirn. Am Wochenende entschied der Schweizer Bundesrat den gesamten Spielbetrieb in der Rollhockey-Liga zu unterbrechen. „Das Zentralkomitee des Schweizer Rollhockeyverbandes hat aufgrund der aktuellen Corona-Situation entschieden, den gesamten Spielbetrieb inklusive Lehrgänge vom 18.12.21 bis vorerst 24.01.22 auszusetzen“, bedauert RHC Dornbirn-Präsident Herbert Schrattner. In der Schweiz darf ab dem 21.12. nur noch mit Maske oder 2G+ Rollhockey gespielt werden. Viele Kantone haben bereits ihre Schulkinder frühzeitig in die Weihnachtsferien geschickt, dazu kommen noch mindestens zwei NLA-Teams, die von Covid-Fällen betroffen sind. „Anfang Jänner wird das Zentralkomitee über das weitere Vorgehen informieren“, so Schrattner. (cth)