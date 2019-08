Saisonstart mit Internationalem Junioren-Turnier

Dornbirns Rollhockey-Jugend lädt zum internationalen Auftakt-Turnier.

Dornbirn. Kommendes Wochenende steht der Rollhockey-Nachwuchs im Scheinwerferlicht des Internationalen Junioren-Turniers in der Dornbirner Stadthalle. Die Veranstalter freuen sich über einen neuen Rekord von 12 teilnehmenden Mannschaften aus fünf Nationen und sind bestens gerüstet, ihren Titel als „hervorragende Gastgeber“ zu verteidigen.

In zwei Kategorien (U-11 und U-15) wird an drei Tagen um den Turniersieg gespielt, wobei nicht nur sportliche, sondern freundschaftliche und kameradschaftliche Begegnungen im Mittelpunkt stehen.

Schon seit Monaten sind die Organisatoren des RHC Dornbirn mit den Vorbereitungen beschäftigt, es gilt Unterkünfte, Transfers, Verpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) zu organisieren. Rund 40 ehrenamtliche Helfer sind außerdem an den drei Turniertagen im Einsatz. „Wir wollen, dass sich die Mannschaften bei uns wohlfühlen“, so der einhellige Tenor des Veranstalters.

Viele Teams werden von einer großen Anzahl an Eltern begleitet, sodass die Spieler mit lautstarker Unterstützung in der Halle rechnen dürfen. Die Mannschaften aus Portugal, Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich freuen sich aber auch auf zahlreiche weitere Rollhockey-Fans, die sie beim Kampf um den Turniersieg an der Rollhockeybande unterstützen.