Saisonstart für Feldkirchs Handballer in Lustenau

Feldkirchs Landesligaherren starten am Samstag, 25. August mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison.

Im Rahmen des VHV-Cup treffen Kutluana & Co. auf den Gastgeber aus Lustenau.

Nach 5 Wochen schweißtreibenden Vorbereitung und mehreren Testspielen wird es nun ernst für die Feldkircher Herrenmannschaft. Neben drei neuen Spielern (Deutschmann, Gangloff, Dolovic) konnten auch einige junge Nachwuchstalenten in die Mannschaft rücken und werden sich am Samstag zum ersten Mal dem Feldkircher Publikum präsentieren. Bis auf den verletzten Michael Deutschmann sind alle Spieler an Board.