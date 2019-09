Saisonstart der Dartsportler

Auch für den Dart-Club Hohenems endet die Sommerpause und am Wochenende startet die neue Saison.

Hohenems . Seit einigen Wochen sind die Mitglieder des DC Hohenems wieder aktiv und bereiten sich auf die neue Saison vor. Dabei starten die Emser „Pfeilkünstler“ wieder mit großen Zielen in die neue Meisterschaft.

Große Herausforderungen in der neuen Saison

Mit fünf E-Dart Mannschaften und zwei Steel-Dart Teams stellt der 1. Dartclub Hohenems sieben Teams für die Meisterschaften des Vorarlberger Dartsportverbandes. Vor allem das Team von Hohenems 1 steht nach dem ausgezeichneten zweiten Rang in der Landesliga im vergangenen Jahr vor einer großen Herausforderung. Aber auch die weiteren Dartteams aus der Nibelungenstadt haben das „Zielrohr“ wieder eingestellt und freuen sich auf den Saisonstart am Wochenende. Neben den Ligaspielen, sowie Ranglistenturnieren veranstaltet der Dartclub Hohenems auch in diesem Jahr wieder das längst traditionelle „Halloween-Turnier“, sowie zum Jahresabschluss das beliebte „uuuuund Tschüüüüüssss“ Turnier. Dies zeigt, dass beim DC Hohenems neben der Jagd nach Bulls und Punkten auch der Spaß und die Gemeinsamkeit groß geschrieben wird. MIMA