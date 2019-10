Saisonsabschluss mit dem Rheinbähnle

Das vierte Oktober-Wochenende bildet auch das Finale von Rhein-Schauen für dieses Jahr.

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 geht es ab 15.00 Uhr mit dem Rheinbähnle ins Naturschutzgebiet der Neuen Rheinmündung, hier kann bei einem ca. 45-minütigen Aufenthalt, Zeit am Damm oder am See genossen werden. Ende der Fahrt ca. 17:00 Uhr.