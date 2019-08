Saisonkarten Aktion des FFC Fairvesta Vorderland

Liebe FFC Fairvesta Vorderland Fans!

Mitte August, genauer gesagt am Sonntag den 18. August um 14 Uhr startet der FFC Fairvesta Vorderland mit dem West-Derby gegen Wacker Innsbruck in seine 3. Saison in der Planet Pure Frauen Bundesliga. Alle Spiele unserer Teams werden im Ratz Stadion in Röthis ausgetragen.

Pünktlich zum Start in die neue Saison, dürfen wir dir daher die neue Saisonkarte 2019/20 zum sensationellen Preis von € 40.- anbieten. Damit hast du freien Eintritt bei allen Spielen des Bundeliga- und des Future League Teams.

Des Weiteren werden Ende der Herbstsaison 3 Kopfhörer aus dem Hause Ready2Music verlost.

Wir freuen uns gemeinsam mit unseren vielen Fans, Freunden und Gönnern auf die neue Spielzeit.

Kadertechnisch gibt es beim FFC Fairvesta Vorderland folgende Änderungen:

Neu zu uns gestoßen sind: Jasmin Pfeiler (Weinheim/D), Eileen Campbell und Lisa Maria Metzler (beide Rankweil), sowie Lena Rädler (Alberweiler)

Unser neuer Trainer heißt: Leandro Simonelli.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele, weiterhin treue Mitglieder unserer FFC Familie bleiben, bzw. viele neue Freunde dazu kommen würden.