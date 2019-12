Saisonhalbzeit für die SSV U14 und U16 in der Württemberg-Liga

Die beiden Teams des SSV Dornbirn blicken positiv auf die nächste Saison.

Die U16 Mannschaft, um das Trainerduo Emanual Ditzer und Simon Berkmann hat am vergangenen Wochenende den bisherigen Tabellenführer SG Schorndorf in der Messehalle mit 26:22 klar in die Schranken verwiesen und sich so selbst an die Tabellenspitze der Württembergliga geschoben. „Man wusste, dass diese Mannschaft ein besonderes Juwel ist, durfte aber nicht mit dieser Stärke rechnen, denn einige noch für die U16 spielberechtigte Mädchen sind im Sommer in die U18 aufgestiegen“, so Coach Ditzer. „Zudem haben sich zwei Leistungsträgerinnen schwer verletzt und fallen für längere Zeit aus. Diese hervorgerufenen Lücken konnten aber durch andere jüngere Spielerinnen gut kompensiert werden“, ergänzt Berkmann.