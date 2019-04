Saisonfinale am Naafkopf

Den Sonntag, 28. April, haben sich viele „eiserne“ Skirennfahrer längst dick in den Kalender eingetragen. An diesem Datum findet – sofern es die Schnee- und Wetterbedingungen erlauben – der diesjährige Naafkopf-Riesentorlauf im Nenzinger Himmel statt.

Startberechtigt sind Kinder ab Jahrgang 2009, Jugendliche und Erwachsene aller Altersklassen. Nennungen sind bis spätestens Donnerstag, 25. April, schriftlich an Thomas Riener (E: thomas.riener@aon.at, T: 0676/7223807) zu richten. Startnummernausgabe ist in Folge am Renntag, ab 7 Uhr beim Alpengasthof Gamperdona, Beginn des Rennens ist um 10 Uhr. Für die Sieger locken neben Pokal- und Sachpreisen auch heuer wieder Geldpreise. Aktuelle Infos über die Vorbereitungen für das Rennen sind auch unter www.wsv-nenzing.at abrufbar.