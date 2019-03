Saisonende und Abschied in der AHL für die VEU Feldkirch

Die VEU Feldkirch verlor auch das Rückspiel in Cortina und verabschiedete sich aus der Alps Hockey League.

best-of-three: 2:0

Referees: MOSCHEN, OFNER; Zuseher: 430

Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro stürmte gegen die VEU Feldkirch in ddas Playoff Viertelfinale. Die Italiener feuerten in Drittel 1 aus allen Lagen (20:9-Torschüsse) und gingen bereits in Minute 7 durch Ayotte in Führung. Die West-Österreicher schwächten sich gleich nach Wiederbeginn wiederholt durch Strafen, doch die Hausherren konnten aus drei Überzahlspielen kein Kapital schlagen. Das 2:0 gelang Di Diomete aber kurze Zeit später in Unterzahl. Kurz vor der zweiten Pause bezwang Stumpf VEU-Goalie Caffi sogar noch ein drittes Mal. Der VEU Feldkirch gelang im Schlussdrittel nur noch ein Ehrentreffer durch Puschnik (52.). Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro siegte am Ende mit 4:1 und steht damit im Viertelfinale.

Tore SGC: Ayotte (7.), Di Diomete (32./sh – Stumpf, Bruneteau), Stumpf (38. – Trecapelli, Alvera; 58./EN)

Tor VEU: Puschnik (52. – C. Draschkowitz, Mairitsch).