Saisonende schon vor dem Saisonstart

Für das Feldkircher Seitenwagengespann Kevin Bitsche und Simon Längle ist die Saison schon vor dem Start zu Ende.

Schon vor dem ersten Rennen ist für das Feldkircher Seitenwagengespann Kevin Bitsche und Simon Längle zu Ende. Bei einem Trainingssturz in Italien zog sich Fahrer Kevin Bitsche einen Bänderriss in der Schulter zu und wurde bereits im Krankenhaus operiert. Beifahrer Tobias Längle erlitt einen Wadenbeinbruch und fällt für mehrere Monate aus. Wie es mit dem Feldkircher Gepann künftig weitergehen wird, steht noch in den Sternen