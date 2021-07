Saisonende für Blue Devils

Mit einer Niederlage in Salzburg endete für die Hohenemser Footballer am Wochenende die diesjährige Saison in der österreichischen Football-Liga.

Hohenems. Nach dem 27:0 Erfolg bei den Carinthian Lions eine Woche zuvor, gastierten die Blue Devils am vergangenen Samstag beim ungeschlagenen Salzburg Football Team.

Starke Leistung der Devils

Dabei gab es für die Hohenemser Footballer im letzten Saisonspiel auch eine Premiere und im Salzburger Max Aicher Stadion waren erstmals wieder Zuschauer mit dabei. Die Emser, den Gastgeber zahlenmäßig zwar unterlegen, zeigten dabei eine starke Leistung und konnten dem Favoriten bis zuletzt Paroli bieten. So konnten die Salzburger die Blue Devils drei mal erst in der Redzone stoppen und dann dank einer starken Offense am Ende doch einen ungefährdeten 36:0 Erfolg einfahren. Die Mozartstädter ziehen mit diesem Erfolg ohne Niederlage in das Halbfinale der Austria Football-League Division 1 ein.

Fokus auf Nachwuchsmannschaften