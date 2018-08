Saisonauftakt mit Open-Air

Großartige Stimmung nach 6:2 Heimsieg für den FC Renault Malin Sulz

Gemeinsam mit Maik Richter, Karl Frick, Marcel Winsauer und Renato Überbacher stellte Welte das Event auf die Beine. „Das wird sicher nicht das Letzte mal sein, einen Saisonauftakt wird es in Zukunft jedes Jahr geben“, so Welte. Nach dem klaren 6:2 Erfolg gegen den SPG Großwalsertal konnten die Spieler am Abend dann auch so richtig feiern.